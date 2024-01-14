Юрист рассказал, что ждет устроивших забег по крышам вагонов метро блогеров Юрист Русяев: блогерам грозит арест или штраф за прыжки по крышам вагонов метро

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Действия блогеров, снимавших видео с хулиганскими выходками в московском метро, могут квалифицироваться по статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ и Уголовного кодекса РФ, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, их действия подпадают под статью о мелком хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества. В качестве наказания предусматриваются исправительные работы либо арест до трех месяцев, пояснил юрист.

Их действия подпадают под статью 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». За такие действия для взрослых предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Также их действия могут рассматриваться как вандализм, ответственность за который предусмотрена статьей 214 УК РФ. Это умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Наказание — штраф, обязательные или исправительные работы либо арест до трех месяцев, — рассказал Русяев.

Юрист пояснил, что если блогеры окажутся несовершеннолетними, к ним могут применить меры административного взыскания в виде предупреждения или наложения административного штрафа на родителей или иных законных представителей. Также возможно применение принудительных мер воспитательного воздействия. Так, независимо от возраста, блогеры понесут ответственность за противоправные действия, уверен Русяев.

Ранее в Москве музыкант набросился на прохожего в переходе Московского метрополитена, кадры стычки опубликованы в Сети. Пассажир мог возмутиться из-за того, что артист использовал «фанеру», а не сам играл на инструменте.