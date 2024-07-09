Юрист рассказал, что профессионалы думают о резонансном приговоре Беркович Юрист Хаминский: приговор Беркович и Петрийчук нужно пересмотреть

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Драматург Светлана Петрийчук (слева) и режиссер Евгения Беркович

Приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук нужно пересмотреть, заявил юрист Александр Хаминский NEWS.ru. По его словам, юридическое сообщество не видит оснований назначать им шесть лет колонии, как это сделал суд. Систему правосудия по таким делам следует совершенствовать, отметил Хаминский. Накануне девушек приговорили к сроку в колонии за постановку спектакля, в котором обнаружили оправдание терроризма.

В указанном случае со стороны юридического сообщества существует достаточно четкое понимание, что оснований для привлечения Беркович и Петрийчук к уголовной ответственности нет. Несмотря на то что судебный акт пока не опубликован, оценку доказательствам, опубликованным в СМИ, юристы могут дать уже сейчас, и эта оценка будет не в пользу вынесенного приговора, — сказал юрист.

Хаминский назвал дело общественно значимым и признал, что вероятность изменения приговора «достаточно мала». Право запросить условно-досрочное освобождение девушки получат в 2026 году, отметил он.

О решении суда общественность узнала 8 июля. Беркович и Петрийчук поддержали журналистка Ксения Собчак, актриса Юлия Пересильд, актер Вениамин Смехов и другие публичные люди. Писатель Борис Акунин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обратил внимание, что даже при Сталине драматургов не приговаривали за профессиональную деятельность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вынесенный приговор.