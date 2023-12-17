Юрист рассказал, что грозит желавшему избить беременную женщину рэперу Юрист Русяев: желавшему избить беременную женщину рэперу грозит реальный срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанному в Москве рэперу, который во время баттла заявил о желании избить беременную женщину, грозит уголовная ответственность после публичного выступления с призывами к насилию, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, по статье о возбуждении ненависти и вражды предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет.

После публичного выступления с призывами к насилию участнику рэп-баттла грозит уголовная ответственность по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), по которой предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. Дополнительно подобные призывы к насилию могут квалифицироваться как покушение на причинение тяжких телесных повреждений (статья 111 УК РФ), что наказывается лишением свободы до 8 лет, — объяснил Русяев.

Юрист добавил, что факт публичного раскаяния суд может учесть как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора. Однако, по мнению Русяева, вряд ли этого будет достаточно для полного освобождения от уголовной ответственность, поскольку речь идет о серьезных высказываниях, разжигающих ненависть.

Красноярского рэпера задержали 17 декабря. В ходе обысков у него изъяли мобильные устройства, в частности, запись, которая имеет доказательное значение. При задержании рэпер признал, что во время баттла публично оскорбил русскую нацию. Молодой человек раскаялся и принес извинения русским женщинам и всему русскому народу.