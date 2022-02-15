Юрист рассказал, что грозит выкинувшей ребёнка из окна матери

Мать, выбросившая новорождённого ребёнка из окна жилого дома в Москве, может получить реальный тюремный срок, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Лев Тропин. По его словам, законом предусмотрен отдельный состав преступлений матерей в отношении новорождённых детей во время родов или сразу после них. Так, ответственность за убийство младенца предусмотрена ст. 106 Уголовного кодекса РФ.

То обстоятельство, что ребёнок после падения выжил, не освобождает мать от возможного наступления уголовной ответственности, ведь её действия были явно направлены на умышленное причинение смерти ребёнку, а значит, вполне могут квалифицироваться правоохранительными органами как «покушение на совершение убийства матерью новорождённого ребёнка», то есть по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ, — сказал Тропин.

Он добавил, что в данном случае важны обстоятельства произошедшего. В частности, время года и погодные условия. По мнению адвоката, женщина должна была осознавать, что мороз на улице создаёт дополнительную угрозу жизни и здоровью для новорождённого младенца.

Такие действия могут быть квалифицированы отдельным составом преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ — «оставление в опасности, то есть заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению». Совершение такого преступления влечёт уголовное наказание в виде лишения свободы до 1 года, — подчеркнул юрист.

Тропин отметил, что в ходе расследования необходимо провести судебно-психиатрическую экспертизу, которая установит психическое состоянии матери до и во время происшествия.

Инцидент произошёл на юго-востоке Москвы. 30-летняя женщина после домашних родов выбросила новорождённого сына из окна квартиры на четвёртом этаже. Мальчик выжил. Он и мать были госпитализированы.