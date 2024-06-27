Юрист рассказал, что грозит сиделке за издевательства над инвалидом Юрист Русяев: избивавшей пенсионерку на Сахалине сиделке грозит семь лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сиделка, которая избивала пенсионерку-инвалида на Сахалине, может предстать перед судом за истязание и умышленное нанесение легкого вреда здоровью, заявил NEWS.ru юрист Илья Русаев. По его словам, злоумышленнице грозит до семи лет тюрьмы.

Учитывая уязвимое положение потерпевшей, данное преступление может рассматриваться с отягчающими обстоятельствами, что влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, — сообщил он.

Юрист отметил, что при рассмотрении дела суд, вероятно, учтет ряд отягчающих обстоятельств. В частности, совершение преступления в отношении беспомощного лица и с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора. При этом избежать приговора на основании признания невменяемости обвиняемой будет трудно.

Учитывая систематический характер и осознанность действий сиделки (например, проведение «молитв»), вероятность признания ее невменяемой представляется довольно низкой, — сообщил Русяев.

Ранее стало известно, что сиделка избивала пенсионерку-инвалида на Сахалине, пытаясь «спасти ее душу». Сперва женщина попросилась жить в квартиру к подопечной, а потом начала повышать на нее голос и избивать. Она также удерживала пожилую женщину силой на кровати и молилась, чтобы «изгнать нечистый дух».