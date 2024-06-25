Юрист рассказал, что грозит сбившему пенсионерку в Петербурге байкеру Юрист Салкин: сбившему женщину в Петербурге байкеру грозит до семи лет тюрьмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Байкеру, сбившему пенсионерку в Санкт-Петербурге, может грозить вплоть до семи лет тюрьмы, если выяснится, что у него не было водительских прав, рассказал NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. Как отметил эксперт, за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью предусмотрены различные виды наказания — от принудительных работ до лишения свободы.

За ДТП с причинением тяжкого вреда предусмотрена ответственность по ч. ст. 264 УК РФ. Предусмотрены различные виды наказания — от ограничения свободы, принудительных работ до лишения свободы сроком до двух лет с лишением прав управления до трех лет. Если прав у водителя не было или он был их лишен, то там можно лишиться свободы от трех до семи лет, — пояснил юрист.

Правозащитник отметил, что при нанесении вреда средней степени тяжести байкеру может грозить административная ответственность. В таком случае, по его словам, водителя лишат прав, а также могут потребовать возместить нанесенный ущерб.

Если же вред здоровью окажется небольшой или средней тяжести, то это административная ответственность, по которой лишают права управления транспортными средствами. Также виновник обязан возместить причиненный вред здоровью, компенсировать моральный вред, — заключил Салкин.

Водитель Chery Tiggo ранее сбил 13-летнего подростка, который пытался пересечь дорогу на велосипеде. ДТП случилось на перекрестке Советской и Первомайской улиц в поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга. Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.