Юрист рассказал, что грозит назвавшему россиянина «свиньей» бойцу поп-ММА Юрист Салкин: бойцу Рзаеву грозит до 15 суток ареста за оскорбления россиянина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцу ММА Джавиду Рзаеву может грозить до 15 суток ареста за оскорбление после того, как он назвал российского спортсмена «свиньей», рассказал NEWS.ru правозащитник и юрист Михаил Салкин. Эксперт подчеркнул, что действия бойца подпадают под административную статью. Он также допустил, что Рзаеву могут назначить штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Его действия попадают под административную ответственность, предусмотренную статьей 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, наказание предусмотрено в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательных работ до 100 часов, или административного ареста до 15 суток, — пояснил Салкин.

По его словам, оснований для запрета деятельности организаторов боев нет. Юрист пояснил, что они не могут нести ответственность за конкретные высказывания отдельно взятого спортсмена. Салкин добавил, что организаторы боев применили к Рзаеву дисциплинарные меры и дисквалифицировали его.

Федерация бокса России ранее обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением на Рзаева, который назвал оппонента «русской свиньей» на турнире Кулачной лиги Hardcore FC. Также продолжается проверка в отношении промоутера.