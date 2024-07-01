Юрист рассказал, что грозит главе турфирмы после убийства из-за шлагбаума Юрист Русяев: главе турфирмы грозит до 20 лет тюрьмы за убийство иркутянина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хозяин туристической базы на Братском водохранилище, который вместе с сотрудниками до смерти избил мужчину за отказ платить за проезд через шлагбаум, выступает в деле ключевой фигурой, сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Турбаза потребовала от семьи погибшего возмещение материального ущерба за сломанный шлагбаум. Уголовное дело при этом пока не заведено.

По словам собеседника, в зависимости от установленной степени вины хозяину турбазы может грозить обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), предусматривающей лишение свободы на срок до 15 лет, или по пункту «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Это более тяжкое обвинение карается лишением свободы вплоть до пожизненного заключения. Выбор между этими статьями будет зависеть от наличия умысла на убийство.

Дополнительно может быть рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности по статье 330 УК РФ «Самоуправство» за незаконное требование оплаты проезда. Наказание по этой статье значительно мягче — от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет, но в контексте основного обвинения может сыграть существенную роль, — поясняет Русяев.

Поводом для комментария стала информация о россиянине, который приехал в Иркутскую область с беременной женой и шестилетней дочерью отметить юбилей отца и на обратном пути решил выехать на нормальную дорогу через шлагбаум турбазы. Как пишет Telegram-канал Readovka, с мужчины потребовали оплатить проезд по территории базы, он психанул и попытался протаранить шлагбаум. После этого группа мужчин на другой машине пустилась за его авто в погоню, мужчину догнали и жестоко избили, после чего он скончался в карете скорой помощи. Теперь турбаза требует с семьи возмещения ущерба за сломанный шлагбаум.

Ранее Русяев рассказал, что постоянный лай собаки подпадает под действие законодательства о тишине, который запрещает нарушать покой с 23:00 до 07:00 часов. По его словам, в таком случае жильцы вправе обратиться в суд из-за шума от питомцев в других квартирах жилого дома.