Юрист рассказал, чем россиянам может грозить предоставление чужого QR-кода

Организации, пропустившие человека по чужому QR-коду, могут получить штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, в то время как самому нарушителю грозит лишь отказ в посещении заведения. Об этом «ФедералПресс» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По его словам, подобная халатность трактуется как допуск гражданина на объект или мероприятие без наличия кода: в этом случае организация рискует пойти по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

За подобное нарушение грозит штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Нарушителю, прошедшему по чужому коду, могут отказать в посещении заведения. Однако если злоумышленник приобретёт права или льготы по поддельному коду, то он может быть привлечён к ответственности по статье 327 УК РФ о предоставлении поддельного документа.

При этом проверить оригинальность QR-кода очень просто, уверяет юрист: достаточно сверить данные кода и документа, удостоверяющего личность. Если QR-коды не проверять, вся суть антикоронавирусных ограничений пропадает, подчеркнул Соловьёв.

Охранники на входе обязаны удостовериться не только в наличии указанного кода, но и его принадлежности конкретному лицу. Сделать это можно, сверив электронные данные с документом, удостоверяющим личность, — резюмировал юрист.

Ранее стало известно, что все 85 регионов России объявили о введении QR-кодов для посещения общественных мест в рамках борьбы с коронавирусом.