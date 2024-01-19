Юрист рассказал, будут ли россиян наказывать за феминитивы Юрист Салкин: идея наказывать за феминитивы напоминает Средневековье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиян можно наказывать за конкретные феминитивы, признанные экстремистскими, заявил NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его мнению, граждан нельзя привлекать к ответственности просто за само использование существительных в женском роде.

Можно наказывать за конкретные слова, словосочетания, признанные экстремистским. А коверканье русского языка пока нарушением и тем более преступлением не является. При этом странным будет являться сама идея наказывать за использование существительных в женском роде. Это напоминает средние века, когда женщина не была субъектом права и поэтому все должности были в мужском роде, — заявил юрист.

Ранее саратовское издание «Свободные новости» сообщило со ссылкой на постановление Верховного суда РФ, что инстанция сочла феминитивы признаком принадлежности к ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В тексте решения ВС, которое привел портал, указано, что участников этого движения объединяет «специфический язык», которые проявляется в использовании «потенциальных слов-феминитивов».

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что феминитивы нужно признать экстремизмом «как минимум в сфере грамотности». Вместе с тем народный избранник призвал прекратить «измываться над русским языком» на государственном уровне.