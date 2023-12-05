Юрист раскрыла, повлияют ли на зарплату новогодние выходные Юрист Ярмуш: фиксированный оклад не изменится из-за праздничных выходных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздничные выходные не повлияют на зарплаты сотрудников, получающих фиксированный оклад, объяснила юрист Мария Ярмуш. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что размер заработной платы никак не изменится в связи с праздниками.

У тех, кто получает фиксированный оклад и будет отдыхать в праздничные дни, размер заработной платы сохранится и никак не уменьшится. Они получат такую же зарплату, какую получали всегда, — уточнила юрист.

При этом существует возможность заработать в праздничные дни больше. Ярмуш уточнила, что некоторые работодатели могут предложить своим сотрудникам выйти на смену в новогодние выходные. В таком случае они должны заплатить за этот день в два раза больше или предоставить отгул.

Работодатель может вызвать сотрудника на работу в выходной только с его согласия. Если работник готов выйти в праздничный день, ему или предоставляют отгул, или оплачивают работу по двойному тарифу, — заключила юрист.

Эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева ранее сообщила, что новогодние выходные в России в этом году продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года. Выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на рабочие дни в январе переносить не будут.