Юрист раскрыла пользу брачного договора Юрист Корсукова: брачный договор поможет закрепить личную долю имущества

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Брачный договор поможет закрепить личную долю имущества каждого супруга, рассказала «Страстям» юрист и общественный деятель Ксения Корсукова. По ее словам, в случае развода имущество, которое числилось за супругами еще до вступления в брак, не поддается дележке.

Эксперт отметила, что имущество, нажитое в браке, после развода делится пополам. Также личные активы могут перейти в совместное имущество, если они использовались для его улучшения. Поэтому брачный договор может исключить этот момент.

В данном случае приходит на помощь брачный договор, который предпишет, что из имущества и кому из супругов достанется после развода, — объяснила юрист.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что главным и самым надежным способом избежать раздела имущества при разводе является заключение брачного договора. По его словам, такой договор имеет очень весомую юридическую силу и не может быть оспорен в суде позднее.

До этого До этого адвокат Виктория Данильченко рассказала, что граждане, которые вступают в брак во второй или третий раз, чаще заключают брачный договор. Она объяснила, что люди, наученные предыдущим опытом, более осознанно подходят к вступлению в брак. По ее словам, также достаточно часто пары заключают брачный договор перед разводом, что позволяет им поделить имущество без «лишних нервов».