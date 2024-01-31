Юрист раскрыла, кто должен выплачивать кредит за умершего Юрист Гукова: выплачивать кредит умершего должны страховые компании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выплачивать кредит за умершего по новым правилам обязали страховые компании, а не родственников, рассказала юрист Ирина Гукова. В беседе с LIFE.ru она пояснила, что кредитно-финансовые организации теперь должны сами проверять страховой статус клиента. При этом, если будет недоимка, остаток могут взыскать с родственников умершего.

По новым правилам банкам придется самостоятельно проверять страховой статус клиента и в первую очередь требовать выплату у выдавшей полис компании, и только при недоимке у банка будет право взыскания остатка с родных, — пояснила Гукова.

Она напомнила, что в 2023 году Госдума внесла изменения «О потребительском кредите (займе)», согласно которым за долгами умершего банки будут обращаться не напрямую к родственникам, а к страховым. Раньше финансово-кредитные организации могли игнорировать страхование кредита. Тогда родным нужно было самостоятельно оформлять бумаги, чтобы переложить ответственность на страховую.

Юрист Орест Мацала ранее рассказал, что новый закон, вступающий в силу с 1 февраля, предусматривает возможность отказа заемщика от договора страхования при оформлении кредита. Также, по его словам, вводится уголовная ответственность для коллекторов за угрозы расправой, порчу имущества, клевету и другие нарушения прав должников и членов их семей.