Юрист раскрыла, как совмещать учебу и работу Юрист Нечаева: студент может договориться с работодателем о гибком графике

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Чтобы успешно совмещать учебу и работу, студент может договориться с работодателем о гибком графике или устроиться на неполный рабочий день, рассказала юрист Татьяна Нечаева. В беседе с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что учащиеся от 16 до 18 лет должны работать максимум по четыре часа в день.

Как отметила юрист, молодому специалисту, который устроился на работу и параллельно получает первое высшее или среднее профессиональное образование, обязаны предоставить неоплачиваемый отпуск на время сдачи экзаменов. Студенты-очники могут рассчитывать на 15 отпускных дней в году на время экзаменов. Учащемуся также должны предоставить четыре месяца на подготовку к защите диплома и сдачу государственных экзаменов.

Коме того, студенты могут претендовать на обучение по индивидуальному плану. Порядок его предоставления предусматривается локальными нормативными актами. Одной из причин для разработки индивидуального плана обучения может являться трудовая деятельность.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее посоветовала студентам включить в рацион шпинат, бананы, гречку и орехи. Эти продукты помогут стабилизировать нервную систему и избежать перееданий во время сессии.