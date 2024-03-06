Юрист раскрыла, как сокращение рабочей недели отразится на ценах Юрист Яковлева: сокращение рабочей недели может привести к росту цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сокращение рабочей недели может привести к росту цен на товары и услуги, предупредила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. В беседе с «360» юрист подчеркнула, что компании в случае сокращения рабочих часов будут вынуждены нанимать дополнительный персонал, чтобы восполнять разницу, это повлечет за собой увеличение расходов на оплату труда.

Для того, чтобы реализовать полное рабочее время и оставаться на тех же уровнях выпускаемых товаров, придется нанимать дополнительный персонал. <...> Организации несут дополнительные расходы на оплату труда — одну из составляющих частей при формировании стоимости товара, услуги, — пояснила Яковлева.

Тем временем предприниматель и общественный деятель Юлия Манн уверена, что законопроект необходимо тщательно проработать. По ее словам, не все предприятия могут позволить сократить рабочие часы. Она считает, что нужно дать работодателям возможность решать данный вопрос в добровольном порядке. При этом Манн пояснила, что сокращение рабочей недели приведет к повышению производительности труда.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее рассказала, что решать вопрос о сокращении рабочей недели до 36 часов нужно после окончания специальной военной операции на Украине. Депутат отметила, что на данном этапе многим заводам приходится работать в три смены.