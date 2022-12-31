Стало известно, как развеять миф о Деде Морозе без вреда для психики детей Психолог Ковалева: правду про Деда Мороза детям надо говорить торжественно и оставлять право на чудеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психолог Анастасия Ковалева в разговоре с NEWS.ru посоветовала родителям рассказать детям правду про Деда Мороза, как только будут заметны первые сомнения в его существовании. Она отметила, что объявить об этом следует в торжественной обстановке — накрыть стол и посвятить ребенка во «взрослые новогодние тайны». При этом эксперт рекомендовала напомнить детям, что волшебником в Новый год может стать любой, для этого можно подготовить подарки для своих близких.

Дайте шанс каждому взрослеющему ребенку почувствовать себя Дедом Морозом! Возраст не важен. Поймайте его первые сомнения в существовании персонажа и тут же «откройте» ему тайну существования. Лучше, конечно, это сделать событием, а не обычным будничным разговором за ужином. Можно торжественно накрыть стол и посвятить ребенка во все взрослые новогодние тайны. А дальше расскажите, что Новый год это всегда время чудес, добра и волшебства! Что волшебником может стать ваш ребенок, как только он захочет делать приятные сюрпризы другим людям, — заявила Ковалева.

Психолог также посоветовала объяснить ребенку, что любой подарок может стать проявлением любви и заботы, а процесс дарения может вызвать чувство восторга. Первый подарок можно сделать совместно, чтобы ребенок получил удовлетворение от того, что делает что-то для других. Преподнести сюрприз можно соседям — отправить по почте или оставить под дверью. Ковалева подчеркнула, что после этого разговора ребенок должен понять, что несмотря на то, что Дед Мороз является вымышленным персонажем, он все равно останется символом праздника.

Дайте понять ребенку, что все подарки под елкой — это проявление любви и заботы близких и что он тоже может так. Что он обязательно должен испытать чувство восторга, когда сделает сюрприз кому-то! Первый подарок попробуйте сделать совместно. Дайте попробовать получить удовлетворение от того, что он сделал что-то для других — подготовит подарок для соседки и сделает сюрприз для нее — оправит почтой, положит в почтовый ящик или под дверь. Важно, что бы из вашего разговора ребенок вынес, что Дед Мороз был есть и будет оставаться символом Нового года, а вот волшебником может быть каждый, главное верить и хотеть творить чудеса для других, — подытожила Ковалева.

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