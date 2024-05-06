Юрист раскрыла, должны ли наследники выплачивать кредиты покойных Юрист Рулькова: выплачивать кредиты покойного необходимо при принятии наследства

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При принятии наследства необходимо выплачивать кредиты покойного, предупредила юрист Мария Рулькова. В беседе с ОТР эксперт подчеркнула, что к наследнику переходят не только права, но также и обязанности в том виде, в котором они были на дату смерти владельца. При этом долги не должны превышать сумму имущества.

Если у наследодателя на дату смерти был долг в 5 млн рублей, — ну, например, перед банком, — а стоимость наследства составляет две тысячи рублей, то наследники в праве выплатить только две тысячи, — пояснила юрист.

Если человек не хочет заниматься выплатой долгов умершего, он может отказаться от наследства. Но поменять решение после отказа уже нельзя. Долги также можно оспорить, если наследник считает их необоснованными, напомнила Рулькова. Например, обратиться в суд стоит, если есть сомнения в подлинности подписи покойного в договоре. Также оспорить долг можно, если наследодатель не отдавал отчета своим действиям, когда заключал договор.

Это называется «порок воли». То есть, когда человек, даже сам подписав бумагу, не понимал, не осознавал объективно, страдал хронической алкогольной зависимостью или наркоманией, — заключила юрист.

Юрист Илья Русяев ранее рассказал, что главным и самым надежным способом избежать раздела имущества при разводе является заключение брачного договора. По его словам, такой договор имеет очень весомую юридическую силу и не может быть оспорен в суде позднее.