Юрист раскрыла, чем чревато хранение бензина в гараже Юрист Спиридонова: хранение бензина в гараже влечет за собой штраф

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В России запрещено хранить тары с бензином и другим горючим в гаражах, заявила РИА Новости юрист Мария Спиридонова. При этом за нарушение противопожарных правил может быть вынесено предупреждение или придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Гараж должен соответствовать строительным, противопожарным, санитарным нормам и правилам. В действующих правилах противопожарного режима в РФ указан полный запрет на хранение тары из-под горючего, — сказала Спиридонова.

Юрист добавила, что под запрет также попадают спирт, органические растворители и газовые баллоны. Однако эти меры не касаются гаражей, которые расположены на дачном участке.

Ранее управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев заявил, что рыболовам необходимо изучить действующие региональные правила для того, чтобы не получить штраф за ловлю рыбы. Он отметил, что ограничения могут различаться в зависимости от области, что часто приводит к путанице.

До этого строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев сообщил, что приготовление шашлыка в неположенном месте грозит штрафом в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. При этом, по его словам, при действии особого противопожарного режима сумма возрастает до 20 тысяч рублей.