Юрист рассказал, что грозит матери гулявшего по снегу в носках ребенка Юрист Хаминский: семь лет тюрьмы грозит матери, чей сын ходил по снегу без обуви

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительнице Екатеринбурга, заставившей сына гулять по снегу без обуви, грозит семь лет тюрьмы и лишение родительских прав, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Он отметил, что наказание зависит от причиненного ребенку вреда, если он будет установлен в ходе экспертизы.

По его словам, самым мягким исходом для родительницы станет привлечение по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей со штрафом от 100 до 500 рублей. При этом собеседник подчеркнул, что это может стать основанием постановки семьи на учет в органы опеки и подразделение полиции по делам несовершеннолетних.

Согласно ст. 69 СК РФ жестокое обращение с детьми влечет за собой лишение родительских прав, если данный случай в этой семье не единственный. В зависимости от нанесенного вреда здоровью мальчика речь может идти о ст. 117 УК (истязание), ст. 115 УК (легкий вред), ст. 112 УК (средней тяжести вред здоровью). В зависимости от состава наказание может составить до семи лет тюрьмы, — добавил Хаминский.

Ранее портал E1 сообщил, что жительница Екатеринбурга вывела сына на мороз в одних носках. По его информации, женщина таким образом хотела воспитать сына. Со слов очевидцев, она кричала, что мальчик слишком долго гулял с собакой, у которой замерзли лапы.

По словам очевидцев, ребенок плакал. По их словам, он жаловался, что «ноги отпадут». На это женщина отвечала, что он просто заболеет. Издание отметило, что мать с сыном прошли примерно 15 метров около дома, после чего вернулись домой. Местные жители уже обратились в органы опеки.