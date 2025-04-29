Юрист раскрыл, накажут ли школьницу за попытку продать девственность Юрист Григорьев: 15-летнюю школьницу не накажут за попытку продать девственность

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15-летнюю школьницу, пытавшуюся продать девственность, не привлекут к ответственности за проституцию, объяснил NEWS.ru юрист Дмитрий Григорьев. Субъектом правонарушения является лицо женского или мужского пола, достигшее 16-летнего возраста, поэтому в отношении этих лиц предусмотрена административная ответственность, добавил эксперт.

В данном конкретном случае подросток не достиг 16-летнего возраста, и по данному составу она будет освобождена от наказания. За такой вид деятельности не предусмотрена уголовная ответственность, эта статья в свое время была декриминализирована. И в данном случае ответственность может быть предусмотрена только за вовлечение в занятие проституцией или принуждение к занятию проституцией, — рассказал Григорьев.

За вовлечение в занятие проституцией лица, не достигшего 14-летнего возраста, предусмотрено более тяжкое наказание, отметил эксперт. По его словам, закон защищает подростков, так как в силу возраста считается, что лицо находится в беспомощном состоянии и не может осознавать характер, значение совершаемых действий.

Накануне СМИ писали, что 15-летняя школьница из Ростова-на-Дону планировала продать девственность за 500 тысяч рублей. На покупателя девушка вышла через тематическую группу в соцсети. Однако мужчина узнал ее возраст и отказался. Тогда она нашла другого клиента. Ее удалось вовремя остановить полицейским.

Ранее в Петропавловске-Камчатском 13-летняя школьница забеременела от 19-летнего студента. Выяснилось, что молодой человек переспал с девочкой в октябре 2024 года. Сейчас у девочки подтверждена беременность на 19-й неделе. Против предполагаемого отца ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».