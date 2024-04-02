Юрист раскрыл, могут ли уволить из-за частых больничных Юрист Варфоломеев: частые больничные не могут стать причиной увольнения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работодатель не может уволить сотрудника, если тот часто уходит на больничные, предупредил юрист Денис Варфоломеев. В разговоре с MK.RU эксперт подчеркнул, что трудовое законодательство не предусматривает среди возможных причин увольнения злоупотребление больничными листами.

Трудовое законодательство достаточно жестко регламентирует возможные причины увольнения, и такого основания, как злоупотребление больничными листами, там нет (ст. 81 Трудового кодекса РФ), — пояснил юрист.

При этом юрист отметил, что в некоторых случаях работодатели начинают давить на часто болеющих сотрудников, чтобы расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Также начальник может заявить, что работник не выполняет свои обязанности, указав среди критериев, что тот не успевает делать это из-за болезни. По словам Варфоломеева, такие случаи встречаются редко. Он добавил, что зачастую ситуация зависит от обстановки в рабочем коллективе.

Юрист Елена Рыбакова ранее рассказала, что за опоздание без уважительной причины более чем на четыре часа сотрудник может потерять работу. По словам юриста, подобное опоздание работодатель может приравнять к прогулу. При этом разовая задержка на 5–10 минут считается незначительным нарушением.