Юрист раскрыл, кому нужно подать налоговую декларацию до 30 апреля Юрист Соловьев напомнил о необходимости подать налоговую декларацию до 30 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд категорий граждан, получивших в 2024 году доход, должны до 30 апреля подать декларацию в налоговую службу по месту регистрации, заявил ПРАЙМ заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, речь идет о доходах от продажи имущества, получения подарков, выигрыша, оказания услуг по договору ГПХ или из источников, находящихся за пределами страны.

Кроме того, отметил эксперт, отдельные россияне должны заплатить налог на основании уведомления от ФНС. Это касается тех, кто выиграл в казино и залах игровых автоматов, процентов по вкладам, доходов, облагаемых по прогрессивной ставке НДФЛ и в других случаях, когда налог не удерживается работодателем.

Тем временем стало известно, что в преддверии 30 апреля кибермошенники начали создавать имитирующие личный кабинет налогоплательщика ФНС сайты. Специалисты выявили регистрацию нескольких подобных сайтов, в названиях которых имелись символы nalog, fns и lk (личный кабинет). Такие страницы созданы для сбора данных налогоплательщиков во время завершения налоговой кампании. Один из сайтов уже удалось заблокировать.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выразил мнение, что ставка НДФЛ для сверхбогатых россиян должна быть 40% и выше. Таким образом он прокомментировал идею лидера «Справедливой России» Сергея Миронова увеличить данный показатель до 35%, а бедных граждан РФ освободить от НДФЛ.