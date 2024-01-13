Юрист раскрыл, кого и как могут наказать за пожар на складе WB в Петербурге Юрист Русяев: виновникам пожара на складе WB в Петербурге грозит пять лет тюрьмы

Фото: МЧС РФ

Юрист Илья Русяев рассказал NEWS.ru, что ответственным за пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, в зависимости от результатов расследования и решения суда, грозит либо денежные штрафы, либо пять лет лишения свободы. Он не исключил, что все убытки WB компенсируют страховые выплаты.

Согласно ст. 167 УК РФ уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога наказывается пятью годами тюрьмы. Если в результате пожара наступила смерть человека, это рассматривается как убийство по совокупности со статьей о поджоге, — отметил Русяев.

Он добавил, что техперсонал, если докажут его ответственность, понесет административную или уголовную ответственности, в зависимости от тяжести последствий: штрафы, лишение права занимать определенные должности и так далее. Русяев предположил, что силовики проверят версию о поджоге склада с целью получения страховых выплат и списания неликвидных товаров.

Можно допустить, что правоохранительные органы будут проверять версию о поджоге склада с целью получения страховых выплат и списания неликвидных товаров — так называемое страховое мошенничество. Тем не менее, такой пожар — это всегда большой ущерб для компании, даже с учетом страхования, — подытожил Русяев.

Ранее Wildberries в комментарии NEWS.ru заявили, что спасатели продолжают ликвидировать возгорание на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары. Остальные склады ретейлера работают в штатном режиме.

В Wildberries подтвердили, что продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Размер ущерба уточняется.