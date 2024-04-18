Юрист раскрыл, какой срок грозит убийце москвича из-за парковки Юрист Русяев: убившему москвича из-за замечания грозит пожизненное заключение

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Место происшествия

Подозреваемому в убийстве москвича из-за замечания на парковке грозит пожизненное заключение, пояснил в разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, это тягчайшее преступление против личности, за которое предусмотрена серьезная уголовная ответственность. В данном случае действия фигуранта подпадают под статью 105 УК РФ «Убийство».

В зависимости от установленных судом отягчающих обстоятельств, ему может быть вменена либо часть первая (простое убийство, наказывается лишением свободы на 6-15 лет), либо часть вторая пункт «и» (убийство из хулиганских побуждений, наказание — 8-20 лет или пожизненное лишение свободы), — объяснил юрист.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве объявлен план «Перехват» из-за убийства мотоциклиста. По данным канала, оповещены все аэропорты и железнодорожные вокзалы, чтобы подозреваемый не смог сбежать из страны. Канал сообщает, что правоохранители разыскивают черный BMW.

Преступление совершено вечером 17 апреля в Москве. Около подъезда жилого дома на улице Краснодарской мужчина ударил ножом в живот 25-летнего водителя, который сделал ему замечание о неправильно припаркованном автомобиле. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако мужчина скончался от полученных ранений.