Юрист раскрыл, какой срок грозит «королеве марафонов» Юрист Хаминский: Блиновская может получить до 10 с половиной лет лишения свободы

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), грозит до 10 с половиной лет лишения свободы, сообщил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. Он объяснил, что при предъявлении обвинения по двум и более статьям Уголовного кодекса применяется назначение наказания по совокупности.

Хаминский отметил, что расчет наказания производится исходя из тяжести совершенных преступлений. С учетом того, что Блиновской вменяют преступления средней тяжести и тяжкое, суд должен применить ч. 3 ст. 69 УК РФ, которая устанавливает порядок полного или частичного сложения сроков, пояснил юрист. Согласно этой норме, максимальный срок не может превышать более чем наполовину более строгое наказание.

Посмотрим, какие предельные сроки предусматривает кодекс: за уклонение — 6 лет, за легализацию — 7 лет. Следовательно, максимальный срок, который грозит Блиновской, составляет 10,5 года лишения свободы, — подсчитал эксперт.

При этом Хаминский не исключил, что суд при вынесении приговора примет во внимание смягчающие обстоятельства. Речь идет о наличии несовершеннолетних детей, состоянии здоровья и готовности содействовать следствию.

Поэтому, говоря о максимально возможном сроке, нужно понимать, что реальный, скорее всего, окажется ниже, — предупредил юрист.

Ранее стало известно, что СК завершил следственные действия в рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея. Следствие расширило обвинение, установив, что супружеская чета легализовала не 43 млн, а 700 млн рублей.