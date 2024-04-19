Юрист раскрыл, как выявить черного риелтора Юрист Рыкалов: добросовестный риелтор не будет отказываться заключать договор

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Нежелание заключать договор и попытки скрыть удостоверение личности могут указывать на то, что риелтор недобросовестный, рассказал Lenta.ru юрист Герман Рыкалов. По его словам, также черный риелтор вряд ли будет членом Российской гильдии риелторов.

Добросовестный специалист в области недвижимости никогда не будет скрывать документы и уклоняться от предоставления удостоверения личности, отказ от заключения договора на оказание услуг. Указать на добросовестного риелтора может подтверждение членства в Российской гильдии риелторов, — объяснил юрист.

Нужно сохранять бдительность, чтобы не стать жертвой черных риелторов, отметил специалист. Кроме того, рекомендуется пользоваться сервисом проверки физических лиц для подтверждения информации о риелторе, там можно проверить его ИНН, арбитражные дела и розыски.

Рыкалов добавил, что черные риелторы могут захватывать квартиры, заключать сделки под залог недвижимости, подселять неблагоприятных соседей и подменять документы.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговоры четырем членам банды «черных риелторов» в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших.