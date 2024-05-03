Юрист раскрыл, как выгнанной мигрантом семье участника СВО вернуть жилье Юрист Русяев: выгнанная мигрантом семья ветерана СВО может вернуть жилье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Юрист Илья Русяев предположил в разговоре с NEWS.ru, что действия мигранта, занявшего жилье родственников участника СВО, могут квалифицировать по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 330 «Самоуправство». Он не исключил, что в ситуации имеет место быть подделка официальных документов со стороны иностранного гражданина (ст. 327 УК РФ).

Для доказательства преступных действий мигранта семье военного необходимо: установить законное право собственности семьи на жилой дом и участок, провести почерковедческую экспертизу предполагаемой поддельной доверенности, получить выписки по снятию денег с банковской карты отца и изъять чеки/квитанции, допросить соседей/очевидцев, которые могут подтвердить факт выселения/запрета на проживание в доме, назначить судебно-бухгалтерскую экспертизу для определения размера ущерба, — отметил Русяев.

По его словам, семья имеет право обжаловать в вышестоящих инстанциях предполагаемое бездействие местных органов власти. Юрист подчеркнул: потерпевшие могут подать исковое заявление в суд для признания сделки по оформлению части дома незаконной на основании подложных документов.

В случае подтверждения преступных действий, этому иностранцу может грозить уголовная ответственность по совокупности нескольких статей с реальным сроком лишения свободы. Семья имеет право требовать возмещения материального и морального вреда. Своевременное обращение в правоохранительные органы, сбор необходимых доказательств и активная правовая позиция помогут восстановить справедливость в данной ситуации, — подытожил Русяев.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявил, что мигрант обманным путем выселил из дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области семью бойца СВО, который признан пропавшим без вести.

На фоне инцидента несовершеннолетняя девочка записала видеообращение президенту России Владимиру Путину и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Как призналась пострадавшая, в декабре 2023 года мигрант по имени Джамал неизвестным способом оформил доверенность на имя ее отца и присудил себе половину дома.

После этого мужчина разделил участок и распродал его своим родственникам, уточнил канал. Угрожая статьей о проникновении на чужую собственность, семью бойца СВО перестали пускать на территорию дома, поэтому им пришлось съехать, добавили журналисты.

В итоге девочка с матерью не смогли даже забрать свои вещи, следует из видеообращения. При этом мигрант завладел банковской картой российского солдата и тратит с нее средства. Бастрыкин поручил проверить поступившую информацию.