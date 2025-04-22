Юрист раскрыл, как платить за ЖКУ меньше Юрист Фрадкин посоветовал отключить радиоточку для уменьшения платежа за ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отключение радиоточки и стационарного телефона уменьшит платежку за ЖКУ, рассказал юрист, эксперт по городской инфраструктуре и ЖКХ Андрей Фрадкин. В беседе с изданием «Известия» он подчеркнул, что они встречаются в старых домах советской постройки, но ими никто не пользуется.

Чтобы абонентская плата за радиоточку перестала начисляться, владельцу квартиры необходимо обратиться в УК или ТСЖ. Там вам дадут бланк заявления, дополнительно нужно будет приложить документ о праве собственности на жилье и подтверждение отсутствия задолженности по оплате, — объяснил Фрадкин.

Для того чтобы отказаться от телефона, нужно обратиться в компанию, которая его обслуживает. Найти данные поставщика можно в квитанции.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал задержки с индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он отметил, что такие решения негативно сказываются на финансовом положении граждан.

До этого адвокат Елена Кудерко рассказала, что ответственность за правильные начисления в квитанциях на оплату ЖКУ несут не только жильцы, но и управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. В случае ошибки УК обязана пересчитать сумму и выставить корректный счет.