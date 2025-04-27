Юрист раскрыл хитрую схему заработка оскандалившихся блогеров Фроловых Юрист Русяев: блогеры Фроловы зарабатывают на дискредитации чужих брендов

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Блогеры Алексей и Алена Фроловы (Алекс и Арси Целесте) атакуют косметические бренды для продвижения своих товаров за счет дискредитации чужих, уверен управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. Так он прокомментировал поданный на блогеров компанией «Космомедика» иск о клевете на пять миллионов рублей. В разговоре с NEWS.ru юрист отметил, что громкие обвинения в адрес косметической марки повышают интерес аудитории к собственным продуктам Фроловых.

То, что происходит вокруг Фроловых, вряд ли случайность. Вероятнее всего, блогеры выстраивают системную модель заработка. Сначала — громкие обвинения в адрес очередной косметической марки, потом — совет купить их собственный гайд. Действия блогеров выглядят как коммерческая схема по продвижению своих товаров за счет дискредитации чужих. Чем больше шума, тем выше интерес аудитории и, соответственно, продажи собственного продукта, — рассказал Русяев.

По его словам, судебное дело против блогеров может стать первым серьезным прецедентом, когда подобные схемы будут разбираться на уровне официальных инстанций. Юрист подчеркнул, что главная задача компании «Космомедика» — продемонстрировать рынку готовность защищать свою репутацию публично и жестко.

Примечательно, что ИП блогеров ликвидировано, а Алексей Фролов проходит процедуру банкротства. Даже если решение суда будет в пользу бренда, реальное взыскание компенсации может оказаться затруднительным. Однако сам судебный процесс несет для компании другую задачу — продемонстрировать рынку готовность защищать свою репутацию публично и жестко, — заключил Русяев.

Ранее дизайнер Кэти Перри (Katie Perry) подала иск в Верховный суд Австралии против американской певицы Кэти Перри (Katy Perry), обвиняя ее в нарушении прав на товарный знак. Дизайнер начала развивать свой бренд в 2006 году и зарегистрировала один из товарных знаков в 2009-м. Основой для иска стали продажи мерча певицы во время ее тура по Австралии.