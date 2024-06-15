Юрист раскрыл, как бактерия ботулизма оказалась в московских консервах Юрист Русяев: отравление ботулизмом случилось из-за плохого контроля продукции

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Бактерия ботулизма могла оказаться в московских консервах из-за плохого контроля продукции, заявил юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru. По его словам, на предприятии также могли не соблюдать требования к процессам производства, хранения, перевозки и реализации пищевой консервов.

Юридическая ответственность может наступить для производителей и продавцов пищевой продукции, если будет установлено нарушение требований законодательства в области обеспечения безопасности пищевых продуктов, — подчеркнул Русяев.

По его словам, основными нормативными правовыми актами, регулирующими данную область, являются Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

Он назвал четыре возможных нарушения на предприятии — первое — несоблюдение требований к процессам производства, хранения, перевозки и реализации пищевой продукции, второе — реализация некачественной и опасной продукции, третье — отсутствие производственного контроля на предприятиях и четвертое — нарушение правил маркировки и информирования потребителей.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Известно, что трое ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Им оказывается вся необходимая помощь.