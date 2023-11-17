Юрист раскрыл, что грозит владельцу квартиры с перепланировкой в Астрахани Юрист Соловьев: владельцу квартиры в обрушившемся доме в Астрахани грозит штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцу квартиры с перепланировкой в обрушившемся доме в Астрахани грозит как минимум штраф в размере от двух тысяч рублей, заявил юрист Иван Соловьев. Комментируя ситуацию «Радио 1», он подчеркнул, что в данной ситуации дело могут рассмотреть по статье о причинении смерти по неосторожности: в результате обрушения погибла местная жительница.

Подобный случай уже был, где незаконная перепланировка привела к обрушению квартиры и смерти человека. Владелец этой квартиры был приговорен к лишению свободы сроком на полтора года. <...> И здесь административной ответственности недостаточно на сегодняшний день, — пояснил юрист.

По словам Соловьева, жильцы смогут потребовать возмещение материального и морального вреда, если вина собственника будет доказана. Кроме того, юрист призвал проверить управляющую компанию и БТИ. Он уточнил, что управляющая компания должна была направить жалобу в прокуратуру. Также на обращения жильцов должны были отреагировать в БТИ.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин ранее заявил, что частичное обрушение многоквартирного дома в Астрахани могло произойти по причине недостаточного внимания контролирующих органов. По его словам, внимательная работа таких органов должна предотвращать подобные трагедии.