Юрист раскрыл, что грозит Шарлоту за сжигание российского паспорта Юрист Русяев: Шарлота за сжигание паспорта оштрафуют на 300 рублей и отпустят

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Эдуард Шарлот

Российского певца Эдуарда Шарлота за публичное сжигание своего паспорта РФ оштрафуют на сумму 100–300 рублей, а потом отпустят с предупреждением воздерживаться от подобных действий в будущем, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что ст. 329 УК РФ исполнителю не грозит, так как документ не относится к государственным символам РФ.

Шарлоту грозит административное наказание в виде предупреждения или штрафа от 100 до 300 рублей за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность (паспорта), согласно статье 19.16 КоАП РФ. Поскольку паспорт не является государственным символом Российской Федерации, уголовное наказание по статье 329 УК РФ Шарлоту не грозит, — добавил Русяев.

Собеседник подчеркнул, что публичность действий Шарлота и высказанные им оскорбительные высказывания в адрес ВС России могут квалифицироваться как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП). Эксперт объяснил, что за подобное правонарушение также предусмотрено административное наказание вплоть до 15 суток ареста, так же как публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (статья 20.3.3 КоАП РФ).

Если все же его привлекут и за дискредитацию, ему грозит административный штраф от 30 000 до 50 000 рублей. Однако в данном случае вряд ли будет протокол по дискредитации армии, так как речь идет прежде всего о сожженном паспорте. Скорее всего, Шарлота оштрафуют и отпустят с предупреждением воздерживаться от подобных действий в будущем, — подытожил Русяев.

Ранее Шарлот заявил о своем возвращении в Россию, пояснив, что долгое время находился в заблуждении от потоков различной информации. В петербургском аэропорту Пулково 22 ноября артист был задержан. В комнате полиции он на видео попросил прощения за свой поступок с публичным сожжением паспорта и сказал, что «больше так не будет».

До этого СМИ сообщали, что Шарлота проверят по статье о даче взятки в особо крупном размере. Предполагается, что исполнитель мог незаконно приобрести военный билет, чтобы избежать службы в армии.