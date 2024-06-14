Юрист раскрыл, что грозит россиянину за удаление секретной папки «Хлам» Юрист Русяев: удалившему секретную папку «Хлам» грозит до восьми лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-бригадиру Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка Сергею Коротких может грозить до восьми лет лишения свободы за удаление секретной папки «Хлам», рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Эксперт подчеркнул, что, если на служебном компьютере действительно содержались важные данные для выполнения гособоронзаказа, мужчину могут признать виновным по статье 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ).

Если в папке действительно содержались критически важные данные для выполнения гособоронзаказа, а не просто личная информация, то его вполне могут признать виновным по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ. Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, — пояснил Русяев.

Юрист предположил, что хранение секретных данных на личном компьютере без надлежащей защиты могут расценить как нарушение обращения с такой информацией. Он уточнил, что смягчить наказание может частичное признание вины, а также сохранение важных сведений на других носителях.

В целом, любые неосторожные действия с государственной тайной могут иметь серьезные правовые последствия вплоть до лишения свободы на длительные сроки. Соблюдение правил работы с секретными сведениями крайне важно, особенно для сотрудников оборонных предприятий, — заключил юрист.

Ранее Коротких обвинили в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру и причинении ущерба. Он при увольнении стер со своего компьютера информацию из папки «Хлам». Следствие утверждает, что там были критически важные расчеты, утрата которых едва не стоила срыва гособоронзаказа.