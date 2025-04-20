Юрист раскрыл, что грозит Паулине Андреевой за неуплату штрафа Юрист Хаминский: Паулине Андреевой может грозить арест за неуплату штрафа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паулина Андреева

Актрисе Паулине Андреевой может грозить арест за уклонение от уплаты административного штрафа, предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В разговоре с NEWS.ru юрист подчеркнул, что также за неуплату штрафа в установленный законом срок предусматривается увеличение взыскания в два раза или обязательные работы сроком до 50 часов.

Такая «забывчивость» может привести к довольно печальным последствиям. За неуплату штрафа в установленный законом срок следует достаточно строгая ответственность. Если обратиться к ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, мы увидим три вида наказания: штраф в двукратном размере от неуплаченного, административный арест сроком до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов, — пояснил Хаминский.

Юрист отметил, что многие граждане не считают административные протоколы серьезным проступком, поэтому иногда в прессе появляются новости о большом количестве штрафов у знаменитостей. Он обратил внимание, что, если неуплата произошла впервые, наказание будет назначено в виде штрафа. Но, предупредил Хаминский, если гражданин в течение года привлекался по ст. 20.25, ему грозят арест или обязательные работы.

Собеседник уточнил, что за последние три месяца в суд четырежды поступали материалы о нарушении Андреевой ст. 20.25 КоАП. Но, по его словам, все четыре раза они возвращались в орган или должностному лицу из-за дефектов протоколов об административном правонарушении. По его мнению, это странно, так как в таких документах редко допускаются ошибки.

Но хочется, чтобы кто-то уважаемый и авторитетный посоветовал актрисе вовремя платить штрафы. А еще лучше — не нарушать правила, — выразил мнение юрист.

Андреева-Бондарчук столкнулась с проблемами из-за неуплаченных административных штрафов. Пока неизвестно, какие именно штрафы не были своевременно оплачены и по каким причинам возникла просрочка.