Юрист раскрыл, что грозит курскому спорт-клубу за видеокамеры в раздевалке Юрист Русяев: курский фитнес-клуб не имел права на камеру в раздевалке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Юрист Илья Русяев заявил в беседе с NEWS.ru, что фитнес-клуб в Курске не имел права размещать в женской раздевалке камеру видеонаблюдения. По его словам, решение администрации заведения можно расценить как нарушение права на неприкосновенность частной жизни. Клиенты фитнес-клуба могут требовать демонтажа камеры и моральной компенсации, добавил эксперт.

В соответствии с действующим законодательством РФ, каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (статья 23 Конституции РФ). Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается (статья 24 Конституции РФ). Правовая охрана изображения человека как нематериального блага предусмотрена статься 152.1 Гражданского кодекса РФ, — объяснил Русяев.

Юрист утверждает, что установка камеры в раздевалке может быть квалифицирована как нарушение требований Федерального закона «О персональных данных». Владельцам фитнес-клуба может грозить не только административная ответственность, но и уголовная, предусмотренная статьей о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Резюмируя, следует подчеркнуть: видеонаблюдение в подобных частных зонах является недопустимым вторжением в частную жизнь, нарушает конституционные права граждан. Пострадавшие вправе требовать возмещения морального вреда, а организации, допустившие подобное, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства, — отметил Русяев.

Ранее объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила, что клиент фитнес-клуба подала иск к местному фитнес-клубу, в женской раздевалке которого была установлена система видеонаблюдения. Девушка потребовала демонтировать камеру, удалить все материалы, связанный с ней, и взыскать компенсацию в 200 тысяч рублей.