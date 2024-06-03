Юрист раскрыл, что грозит Бузовой за «голый» наряд на концерте в Уфе Юрист Русяев: Бузову могут оштрафовать за откровенный образ на концерте в Уфе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

За откровенный образ на концерте в Уфе певице Ольге Бузовой может грозить штраф в размере 100-200 тысяч рублей, предположил юрист Илья Русяев. В разговоре с NEWS.ru он допустил, что артистку могут привлечь за пропаганду нетрадиционных отношений (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) среди несовершеннолетних. Кроме того, по его мнению, действия певицы могут квалифицировать как развратные.

По статье 6.21 КоАП за пропаганду нетрадиционных отношений детям Бузову могут оштрафовать на 100-200 тысяч рублей. Наиболее жесткое наказание предусмотрено за развратные действия в отношении детей (статья 135 УК РФ) — вплоть до 15 лет колонии при отягчающих обстоятельствах. Однако вероятность квалификации по такой статье крайне мала — для этого нужно доказать, что певица имела целью пробуждение у «потерпевших» интереса к сексуальным отношениям, — пояснил Русяев.

По словам эксперта, само по себе ношение откровенной одежды не является противозаконным деянием. Он уточнил, что выбор костюма является творческим решением артиста. Но если в выступлении артистки содержались элементы пропаганды нетрадиционных отношений, она может быть привлечена к ответственности, отметил юрист.

Организаторы концерта также могут понести ответственность, если допустили присутствие несовершеннолетних на подобном выступлении (ст. 6.17 КоАП РФ). Окончательное решение будет зависеть от результатов расследования правоохранительных органов, — заключил Русяев.

Сотрудники Управления Следственного комитета РФ в Башкирии ранее приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на откровенный наряд Бузовой. Певица появилась на концерте в Уфе в кожаном боди. Мероприятие проходило в День защиты детей, что вызвало возмущение общественности.