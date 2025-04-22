Юрист раскрыл, чем грозит ловля рыбы с помощью динамита Юрист Елисеев предупредил о тюремном сроке за ловлю рыбы с помощью динамита

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Рыбакам грозит лишение свободы сроком до двух лет за добычу рыбы с применением плавсредств, взрывчатых и химических веществ, электротока и других запрещенных орудий, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Матвей Елисеев. Он отметил, что за это нарушение также может быть предусмотрен штраф 500 тысяч рублей.

Наказать аналогичным образом могут россиян, которые добывают рыбу с причинением крупного ущерба, предупредил Елисеев. Он отметил, что ловля рыбы вне закона в местах нереста и на миграционных путях, а также на особо охраняемых природных территориях и в зоне экологического бедствия.

Эксперт напомнил, что в некоторых случаях, менее серьезных, нарушители могут отделаться банальным штрафом. К примеру, за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения придется отдать тысячу рублей, пояснил Елисеев.

Юрист Илья Русяев ранее посоветовал рыболовам изучить действующие региональные правила для того, чтобы не получить штраф за ловлю рыбы. По его словам, ограничения могут различаться в зависимости от области, что часто приводит к путанице.