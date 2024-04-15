Юрист раскрыл, чего лишится Портнягин под домашним арестом Юрист Хаминский: Портнягину разрешено звонить только врачам и полиции

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Дмитрий Портнягин

Блогеру Дмитрию Портнягину под домашним арестом нельзя пользоваться интернетом и телефоном, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, звонить бизнесмен сможет только в медучреждения, аварийные службы и правоохранительные органы.

Итак, чего будет лишен Портнягин, находясь под домашним арестом? В первую очередь всех видов связи, включая интернет и телефон. Звонить можно только в лечебные учреждения, аварийные службы и правоохранительные органы, — объяснил Хаминский.

Юрист добавил, что Портнягин не сможет покидать дом по собственному желанию. Выходить ему позволят только на допрос или в больницу, но с разрешения следователя. Кроме того, блогер имеет право общаться с близкими родственниками и адвокатом.

Портнягин проходит по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств. Тверской суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 10 июня текущего года. Отмечается, что бизнесмен проведет его в загородном доме в Подмосковье.

Супруга Портнягина Екатерина также стала подозреваемой по делу об отмывании денежных средств. Следователь на заседании попросил удалить ее из зала суда и ограничить общение между ними как фигурантами уголовного дела. Однако судья отказала в этом.