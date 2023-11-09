Юрист раскритиковал законопроект о запрете телефонов в школах Юрист Вышкварцев: в РФ уже есть запрещающие использовать телефоны в школах нормы

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Законопроект о запрете использовать телефоны в школах учениками без разрешения преподавателя бессмысленный, так как он просто продублирует существующие в России нормы, заявил кандидат юридических наук Виталий Вышкварцев. В разговоре с «Царьградом» он напомнил, что использование гаджетов в учебных заведениях регулируют 273-й Федеральный закон об образовании, нормы СанПиН и другие локальные акты.

Кроме того, по мнению юриста, инициатива оставляет лазейки для школьников. Так, телефоны хотят разрешить использовать для защиты здоровья и жизни обучающихся и в экстренных ситуациях.

В 273-м Федеральном законе об образовании и так все, в принципе, прописано. <...> Зачем сейчас вводить дополнительно федеральный закон, дублирующий нормы, и оставлять как бы конкурирующую нормативно-правовую лазейку? То есть зачем официально федеральным законом делать исключение из правил, когда уже есть отработанная конструкция? — заявил Вышкварцев.

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов ранее объяснил, что запрет использовать гаджеты в школах поможет избежать провокаций со стороны учеников. По его словам, сейчас в некоторых случаях телефоны используются специально, чтобы побудить учителя к конфликту.