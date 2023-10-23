Юрист раскритиковал законопроект о едином времени тишины для всех регионов Юрист Толмачев: единый закон о времени тишины во всех регионах России невозможен

В России невозможно ввести единый закон о времени тишины во всех регионах, заявил председатель комитета союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев. Комментируя ситуацию «Радио 1», эксперт пояснил, что данный вопрос должен решаться местными властями в соответствии с реалиями региона и разными циклами жизни.

Я думаю, что это дело никак не закончится, потому что наша страна великая, и одно дело, когда ты вводишь ограничения по времени в Москве, а другое дело — за полярным кругом в районе Мурманска, где полярный день или полярная ночь. Единый закон в этом вопросе невозможен, — подчеркнул юрист.

Толмачев отметил, что законопроект мог быть предложен на фоне недовольства «очередного чиновника, который живет на Патриарших прудах». Эксперт заключил, что подобные инициативы уже предлагались, но были отклонены, так как их невозможно воплотить в жизнь.

Депутаты Госдумы ранее разработали поправки к Кодексу об административных правонарушениях и Жилищному кодексу, согласно которым наказание за нарушение тишины будет ужесточаться. Штраф будет составлять до 500 тысяч рублей. Для всех регионов предлагается установить единое время тишины — с 22:00 до 07:00 ежедневно, и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы — с 09:00 до 19:00.