Юрист раскритиковал идею быстрого снятия запрета на выезд из России Юрист Шалоносов заявил о невозможности быстрого снятия запрета на выезд из РФ

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Быстро снять с россиян запрет на выезд после погашения задолженности при пересечении границы невозможно, заявил 360.ru юрист по туризму Эдуард Шалоносов. По его словам, оплатить долг прямо в аэропорту не выйдет. С соответствующей идеей выступила сенатор Наталия Косихина.

Это публичное право, и оно ведет за собой некие процессуальные события, такие как вынесение постановления о снятии ограничений на выезд, внесение в базу данных службы приставов, передача информации в пограничную службу, снятие внутри пограничной службы, — объяснил Шалоносов.

Он подчеркнул, что судебные приставы обязаны уведомить россиянина о запрете на выезд за границу. Однако перед бронированием тура или покупкой билетов следует самостоятельно проверить наличие задолженностей на официальном сайте ФССП, посоветовал юрист.

В ФССП РФ ранее заявили, что запрет на выезд для должников из России в январе — феврале 2025 года насчитывает 9,5 млн исполнительных производств. Там отметили, что это на 3 млн больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.