Юрист оценил идею предупреждать зрителей об актерах-предателях Юрист Хаминский раскритиковал идею предупреждать зрителей об актерах-предателях

Фото: Shutterstock

Юрист Александр Хаминский в разговоре с NEWS.ru раскритиковал идею депутата Госдумы Дмитрия Гусева предупреждать зрителей о том, что в кино снимается «предатель». По его мнению, подобные инициативы противоречат российским законам.

Предателем с точки зрения уголовного права можно назвать человека, чьи деяния установлены вступившим в силу приговором суда. Причем речь должна идти о таких статьях УК РФ, как 275 «Государственная измена», 283 «Разглашение государственной тайны», 352.1 «Добровольная сдача в плен» или 338 «Дезертирство», — сказал Хаминский.

Он напомнил, что привлечение к ответственности может быть осуществлено только в случае нарушения норм или обязательных требований, установленных федеральным законом.

История знает множество случаев, когда закон подменялся чьим-то субъективным мнением, вследствие чего любой легитимный суд превращался в судилище. Действия некоторых политиков, пытающихся придать своим популистским лозунгам силу источника права, не просто недопустимы, но и противоречат Конституции, — сказал юрист.

Гусев выступил с инициативой в своем Teleram-канале после интервью актера Артура Смольянинова, где он высказался о России и специальной военной операции. Депутат назвал актера предателем и предложил предупреждать об этом в титрах визуальных произведений.