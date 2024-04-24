Юрист призвал ужесточить наказание для силовиков из-за частых диверсий Юрист Трунов выступил за ужесточение наказания для силовиков из-за диверсий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо ужесточить ответственность для сотрудников правоохранительных органов, отвечающих за безопасность и профилактику диверсий, рассказал NEWS.ru президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов. По его мнению, нужно стимулировать тех, кто занимается противодействием таких преступлений.

Ужесточать ответственность в части правоохранительных органов, которые отвечают за безопасность и профилактику такого рода преступлений. Стимулировать нужно тех, кто занимается противодействием подобных преступлений. Пока, кроме кнута и пряника, ничего не придумали, — сказал юрист.

Трунов обратил внимание, что тенденция ужесточения наказания за последние 100 лет дала лишь противоположный эффект. При этом, по его словам, в России очень либеральное законодательство в отношении силовиков, также сохраняется достаточно высокая преступность в правоохранительных органах. В связи с этим юрист предложил устрашать не самих преступников, а тех, кто борется с этим, и налаживать дисциплину.

Там прохлопали, здесь просмотрели, и расцветает противоправная деятельность. Мне кажется, акцент нужно перенести с устрашения тех, кто совершает такие тяжкие преступления, на стимуляцию тех, кто борется с этим, — считает Трунов.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил, что правительство России поддержало поправки к Уголовному кодексу о наказании в виде 35 лет лишения свободы за диверсии. В скором времени законопроект будет внесен в Госдуму.