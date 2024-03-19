Юрист предупредила об участившихся случаях обмана со счетчиками воды Юрист Юнисова: мошенники стали чаще предлагать замену счетчиков воды

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В России участились случаи мошенничества со счетчиками воды: злоумышленники под видом работников коммунальных служб предлагают заменить приборы, предупредила юрист Евгения Юнисова. В беседе с «ФедералПресс» эксперт подчеркнула: если в квартиру пришли представители данной сферы, важно удостовериться, что это не аферисты.

Юнисова советует внимательно изучить предоставленные документы и уточнить в управляющей компании, их ли представитель пришел проверять счетчики. Услуги по замене приборов также оказывают специализированные организации, внесенные в реестр. Если появилось подозрение, что «специалист» на самом деле является мошенником, стоит отказаться от предлагаемых услуг и обратиться в УК.

Каждый счетчик вносится в реестр приборов, у которых есть межповерочный период. Если выяснилось, что счетчик не отвечает необходимым требованиям, потребитель вправе самостоятельно обратиться в управляющую компанию или сертифицированную организацию, которая предоставляет подобные услуги, — уточнила юрист.

HR-специалист Зулия Лоикова ранее рассказала, что нужно внимательно изучать описание вакансий, чтобы не попасть в руки мошенников при поиске работы. По ее словам, часто объявления, составленные злоумышленниками, выглядят как призыв к действию.