Юрист предупредила о неожиданном штрафе для жителей квартир Юрист Кудерко предупредила о штрафах за хранение заготовок в подвале многоэтажного дома

Фото: pixabay

Юрист Елена Кудерко рассказала, что хранение заготовок в подвале многоквартирного дома грозит их владельцу крупным штрафом. Эксперт пояснила, что целевое назначение подвала — расположение коммуникаций и инженерного оборудования. Она добавила, что хранение любых предметов в нём расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, пишет ПРАЙМ.

Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от 2 до 3 тысяч рублей, — предупредила Кудерко.

Она при этом отметила, что если в техническом паспорте дома специальные помещения для хранения вещей предусмотрены, то нужно помнить о том, что банки должны располагаться на металлических стеллажах, не загораживая подходы и коммуникации.

Юрист Евгения Юнисова ранее рассказала, что россияне могут получить отсрочку по оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в случае, если временно утрачена трудоспособность или источник дохода. Эксперт добавила, что для этого необходимо обратиться к управляющей компании или же к органам по трудоустройству.

По её словам, в отдельных случаях может быть назначено пособие в качестве поддержки. В случае согласия управляющей организацией на предоставление отсрочки необходимо написать обязательство о погашении задолженности в будущем.