Юрист предупредила автомобилистов о новом неожиданном штрафе Юрист Щербакова рассказала о штрафе до 120 тысяч рублей за выброс мусора из автомобиля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Виктория Щербакова заявила, что в России с 15 июля вступил в силу новый штраф. Теперь за выброс мусора из машины придется отдать до 120 тысяч рублей, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Щербакова напомнила, что платить штрафы за выгрузку или сброс мусора с любого транспортного средства в неположенном месте придется гражданам, должностным лицам и компаниям. Сумма наказания зависит от вида автомобиля, добавила юрист.

Так, теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей, — рассказала Щербакова.

Она уточнила, что повторное нарушение грозит штрафом гражданам в 20-30 тысяч рублей, должностным лицам — в 40-60 тысяч рублей, а юрлицам — в 60-100 тысяч рублей. Когда нарушение будет зафиксировано с участием грузовой машины, штрафы составят от 60 до 120 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что законопроект, который предполагает замену штрафов за незначительные нарушения на предупреждения, подготовлен в конце июня в Госдуме. Документ предусматривает смягчение наказания, например, за невключённые поворотники или грязные номера. Внесение подобных поправок в законодательство в пояснительной записке называется вынужденной мерой.