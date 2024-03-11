Юрист предупредила алиментщиков о тюрьме Юрист Дадашева: за умышленную неуплату алиментов грозит тюремный срок

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Неуплата алиментов чревата уголовной ответственностью в виде исправительных или принудительных работ, ареста и лишения свободы, рассказала в беседе с aif.ru кандидат юридических наук, адвокат Милана Дадашева. По ее словам, такое наказание грозит тем, кто умышленно не платит алименты, имея возможность содержать ребенка.

Родитель, который обязан платить алименты, но регулярно это не делает, уклоняется от их уплаты, может получить наказание в виде исправительных или принудительных работ сроком до 1 года, ареста на срок до 3 месяцев, лишения свободы на срок до 1 года, — подчеркнула адвокат.

Она пояснила, что для привлечения неплательщика алиментов к уголовной ответственности суд должен установить умышленный характер и отсутствие уважительных причин для неуплаты алиментов. Такой причиной может быть болезнь, когда человек лишен возможности получать регулярный доход по состоянию здоровья. Также юрист рассказала, что многие граждане ошибочно полагают, будто освобождаются от обязанности платить алименты, если не имеют работы и доходов.

Это не так, поскольку такой человек должен устроиться на работу — любую, но алименты выплачивать. Не является основанием для неуплаты алиментов и наличие других долговых обязательств, а также прохождение процедуры банкротства, — объяснила эксперт.

При этом она предупредила, что если передача денег на содержание ребенка никак не фиксировалась, то человека все равно могут привлечь к ответственности за неуплату алиментов. То же самое касается покупки подарков, одежды, оплаты отдыха или лечения ребенка. Поэтому нужно фиксировать все выплаты в установленном порядке, посоветовала Дадашева.

Ранее сообщалось, что судебные приставы ищут актера Игоря Петренко за неуплату алиментов на двоих сыновей от экс-супруги Екатерины Климовой. Общая сумма задолженности составляет 9,2 млн рублей.