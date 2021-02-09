Юрист предупредил об угрозе перевода Ефремова в колонию к убийцам

https://static.news.ru/photo/b654e802-6b0c-11eb-9dcc-96000091f725_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Уголовное дело в отношении трёх свидетелей, выступавших на процессе по делу Михаила Ефремова, может обернуться новым сроком и ужесточением условий заключения для самого актёра, заявил адвокат Леонид Ольшанский.

Ефремова в феврале этапировали из колонии в Белгородской области в Москву для следственных действий. Ольшанский заметил, что путешествие могло плохо сказаться на здоровье осуждённого.

Этап — это всегда физически тяжело, в пути обстановка всегда хуже, чем в самой колонии. Это связано с мерами безопасности. Но не забывайте, что один день в СИЗО — это полтора дня в колонии общего режима, то есть сидеть в тюрьме с точки зрения срока выгодно, — сказал адвокат в беседе с изданием «Собеседник».

Если в ходе расследования дела о лжесвидетельстве выяснится, что дачу заведомо ложных показаний организовал не представитель стороны защиты Эльман Пашаев, а сам артист, то Ефремову могут инкриминировать деяние, предусмотренное статьёй 307 УК РФ. Ольшанский пояснил, что судья в случае нового приговора будет иметь право назначить актёру отбывание наказания в колонии строгого режима вместе с закоренелыми преступниками, в том числе с виновными в убийствах при отягчающих обстоятельствах. В ИК-4 в Белгородской области, куда отправили Ефремова после суда, содержатся граждане, впервые попавшие в места лишения свободы.

Адвокат уточнил, что доказать организацию дачи ложных показаний тяжело, поэтому, вероятно, процесс закончится наказанием только для самих лжесвидетелей. Однако ситуация для Ефремова может осложниться, если в ходе разбирательств он вступит в конфликт со своим бывшим защитником. В таком случае Пашаев может намеренно попытаться выставить актёра виновным, подчеркнул Ольшанский.

Как писал NEWS.ru, уголовные дела в отношении троих выступавших на процессе Ефремова свидетелей возбудили в ноябре 2020 года. Их свидетельства названы заведомо ложными. Двое из них рассказали, что стали очевидцами аварии и якобы видели, будто за рулём сидел другой человек, в то время как сам актёр после столкновения стоял рядом с машиной. Ещё один свидетель даже описал внешность загадочного водителя.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.