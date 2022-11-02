Юрист предупредил об уголовном сроке за попытку вернуть фальшивку банкомату Юрист Гончаров: за попытку вернуть фальшивые купюры в банкомат может грозить уголовный срок

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

При получении фальшивых денежных купюр в банкомате ни в коем случае нельзя пытаться отправить деньги обратно, поскольку за это может грозить реальный уголовный срок, предупредил россиян в беседе с Pravda.Ru юрист член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров. Он посоветовал при выявлении фальшивой банкноты не отходить от банкомата, стараясь, чтобы купюры оставались в объективе камер видеонаблюдения, и без промедления связаться со службой поддержки банка.

Ни в коем случае не пытайтесь использовать поддельную купюру и не отправляйте её обратно в банкомат. В данном случае человеку грозит уголовное преследование по статье 186 УК РФ «Фальшивомонетничество». Предпочтительнее лишиться определённой суммы денег, нежели оказаться на скамье подсудимых и получить реальный срок или огромный штраф, — пояснил Гончаров.

При этом юрист отметил, что доказать факт получения фальшивой купюры из банкомата крайне сложно. По его словам, как правило, стандартная банковская проверка предусматривает сканирование выполняемых операций с купюрами по серии и номеру банкноты. Чаще всего такой подход играет на руку банковским организациям, поскольку даже на «банкноте приколов» имеется данная информация, уточнил адвокат. Как итог, запрос отклоняется, потерпевший получает стандартную отписку, что на момент выдачи все просканированные банкноты были подлинными, заключил Гончаров.

25 октября сообщалось о том, что более 60 млн рублей похитили столичные мошенники у Альфа-Банка и ряда некрупных финансовых организаций благодаря устаревшим американским банкоматам NCR. В течение нескольких дней злоумышленники обменивали фальшивки, так называемые «билеты банка приколов», которые распознали валидаторы, на настоящие деньги. Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.