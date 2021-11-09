Юрист предупредил о псевдораспродажах перед Новым годом

Предновогодние распродажи на самом деле не связаны с сильным снижением цен. Это только уловка маркетологов, знающих психологию покупателей, заявил изданию Sobesednik.ru сопредседатель Союза потребителей России, юрист Антон Недзвецкий. Он добавил, что подарки вполне можно покупать уже сейчас, до праздников.

Потому что перед Новым годом цены никто особо не снижает, даже поднимают (чтобы потом опустить до нынешней, объявляя скидки). Непосредственно же перед Новым годом возможны только псевдораспродажи: купят и так. Психология-то людей не поменялась. Люди начинают готовиться к празднику, хотят побаловать родственников, близких... Продавцы знают эту особенность рынка, и поэтому никаких реальных распродаж перед Новым годом им устраивать не нужно, — сказал Недзвецкий.

Он также сообщил, что существенные скидки бывают только после Нового года и на определённые товары.

Ранее сообщалось, что в России на треть выросло число покупателей товаров онлайн в кредит. Первое место среди онлайн-покупок в кредит заняли образовательные услуги. На их долю приходится 46% от общего оборота.